Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта
ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
На дорогах шести областях Украины по состоянию на 18.00
Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.
«В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движение транспорта», — сказано в сообщении.
Так, в Одесской области ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Также на а/д М-15
Кроме того, с 18.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Арцизского,
В Кировоградской области с 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах общего пользования, в Черкасской — ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта.
На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14
В Днепропетровской области движение всех видов транспорта ограничено на дорогах:
Н-11
Н-23
Г-74