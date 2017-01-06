Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Как построить доверительные отношения с врачом
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20:57 (мск), источник: УНИАН

Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта

ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

Источник: УНИАН

На дорогах шести областях Украины по состоянию на 18.00 из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.

«В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движение транспорта», — сказано в сообщении.

Так, в Одесской области ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Читайте также
Как пережить сильные морозы: спасатели дали рекомендации

Также на а/д М-15 Одесса-Рени от 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта.

Кроме того, с 18.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов.

В Кировоградской области с 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах общего пользования, в Черкасской — ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта.

На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

В Днепропетровской области движение всех видов транспорта ограничено на дорогах:

Н-11 Днепропетровск-Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);.

Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);.

Г-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое от Кривого Рога до Широкого.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта
Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина
Китай пригрозил проверить компании США из-за политики Трампа
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января
Пентагон сообщил об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов
Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь