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22:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ВСУ: На передовой готовы к ухудшению погодных условий

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем.

Источник: Telegraf.com.ua

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые несут службу в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, сообщил первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

«Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева», — цитирует А. Локоту пресс-служба Минобороны Украины в пятницу вечером. Он подчеркнул, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и прошли заранее.

«Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые проблемы, которые возникают, решаются оперативно», — отметил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины.

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