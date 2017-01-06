ВСУ: На передовой готовы к ухудшению погодных условий
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем.
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем.
Подразделения Вооруженных сил Украины, которые несут службу в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий, сообщил первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ
«Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева», — цитирует А. Локоту
«Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые проблемы, которые возникают, решаются оперативно», — отметил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины.