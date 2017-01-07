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08:59 (мск), источник: БЕЛТА

Православные верующие празднуют Рождество Христово

Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длится богослужение, а на утро, 7 января, люди поздравляют друг друга с Рождеством Христовым.

Источник: БЕЛТА

Православные верующие празднуют великий христианский праздник — Рождество Христово.

Рассказ о рождении Иисуса Христа содержат Евангелия от Луки и Матфея. Согласно им, Иисус Христос родился в Палестине, где незадолго до этого события по распоряжению римского императора Августа была организована перепись населения, по которой каждый местный житель должен был отметиться именно там, откуда он родом. Беременная Мария и Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в пещере, используемой как стойло для скота. Именно здесь и суждено было родиться Спасителю мира. Мария сама спеленала новорожденного и положила в ясли — кормушку для скота.

Лукашенко: Рождество служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия и добра’Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра, — говорится в поздравлении.

В тот же момент, как говорится в Евангелиях, пастухам, находившимся неподалеку от пещеры, явились три ангела. Они сообщили радостную весть и рассказали, где найти младенца Иисуса. Эти пастухи стали первыми людьми, пришедшими поклониться Спасителю. Следом на поклон пришли восточные мудрецы — волхвы, которых к новорожденному младенцу привела загоревшаяся на небе новая звезда, названная Вифлеемской. Она остановилась и опустилась совсем низко над пещерой, где был младенец Иисус. Убогая обстановка пещеры не смутила волхвов, они низко поклонились младенцу и его матери, а затем преподнесли подарки: золото, ладан и благовонное масло. Золото было принесено Иисусу как царю, ладан — как Богу, а смирна — как смертному человеку.

Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длится богослужение, а на утро, 7 января, люди поздравляют друг друга с Рождеством Христовым.

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями, или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки — это не только радость и веселье, наши предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден».

Расписание богослужений в православных храмах Минска на сочельник и Рождество ХристовоСвято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3). 6 января: 08.00 — Начало утреннего богослужения, 08.30 — Исповедь, 16.00 — Исповедь, 17.30 — Всенощное бдение.

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