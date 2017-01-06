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23:26 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл возглавил рождественское богослужение в ХХС

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Источник: РИА Новости

На патриаршую службу в главный храм России пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас», онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви patriarchia.ru.

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Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви — Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Согласно церковному уставу, Рождеству предшествует многодневный пост (с 28 ноября), а вслед за праздником наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

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