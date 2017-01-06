Патриарх Кирилл возглавил рождественское богослужение в ХХС

На патриаршую службу в главный храм России пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас», онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви patriarchia.ru.