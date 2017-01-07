Из-за снега Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной
Снегопады и шквалистый ветер, которые захватили Молдову, затрудняют движение на автомагистралях страны: часть автомобильных трасс закрыта.
Снегопады и шквалистый ветер, которые захватили Молдову, затрудняют движение на автомагистралях страны: часть автомобильных трасс закрыта.
В Пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии
Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» в Молдове.
В Пограничной полиции порекомендовали воспользоваться другими маршрутами или воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
Ранее государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое снижение температуры — до минус 20 градусов.
Как сообщал iPress.ua, в Днепропетровской, Кировоградской областях перекрыто движение транспорта