Из-за снега Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной

В Пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов «Чадыр-Лунга — Новые Трояны», «Паланка — Маяки» (на границе с Украиной), «Вулканешты», «Кагул-Оанча» (на границе с Румынией).

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» в Молдове.

В Пограничной полиции порекомендовали воспользоваться другими маршрутами или воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев — Вена.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп потребовал от соответствующих служб максимальной мобилизации для оказания своевременной помощи нуждающимся гражданам.

Ранее государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое снижение температуры — до минус 20 градусов.