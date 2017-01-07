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00:56 (мск), источник: Ipress.ua

Из-за снега Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной

Снегопады и шквалистый ветер, которые захватили Молдову, затрудняют движение на автомагистралях страны: часть автомобильных трасс закрыта.

Источник: Ipress.ua

В Пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов «Чадыр-Лунга — Новые Трояны», «Паланка — Маяки» (на границе с Украиной), «Вулканешты», «Кагул-Оанча» (на границе с Румынией).

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» в Молдове.

В Пограничной полиции порекомендовали воспользоваться другими маршрутами или воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев — Вена.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп потребовал от соответствующих служб максимальной мобилизации для оказания своевременной помощи нуждающимся гражданам.

Ранее государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое снижение температуры — до минус 20 градусов.

Как сообщал iPress.ua, в Днепропетровской, Кировоградской областях перекрыто движение транспорта из-за ухудшения погодных условий, а в Одесской, Николаевской и Херсонской ограничено.

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