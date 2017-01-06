Православные верующие встречают Рождество Христово

Источник: РИА "Новости"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя, на которое пришли несколько тысяч верующих, в том числе представители государственной власти.

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Также в этот день предстоятель Русской православной церкви посетит Центральную клиническую больницу Святителя Алексия на Ленинском проспекте, поздравит детей, приглашенных на Патриаршую Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же рождественский телемост с космонавтами Международной космической станции. Рождественское послание Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Патриарх в своем рождественском послании 2017 года напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни, и в первую очередь через служение ближним.

Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры. Рождественское послание патриарха 2017 года

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Предстоятель РПЦ, в частности, обратил внимание на то, что в 2017 году исполняется ровно сто лет с момента «событий, радикально изменивших жизнь России» — «ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата». «Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе. Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение», — отметил Кирилл.

Первоиерарх Русской церкви выразил благодарность Богу «за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей».

По словам патриарха, в последние десятилетия в жизни соотечественников «было и остается ныне немало трудностей и испытаний», однако «все они временны, а потому и не страшны». «Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь», — говорится в патриаршем послании. Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество «безбоязненно идти стезей спасения», «укрепляться в вере», «утверждаться в надежде», «возрастать в любви и творить добро». Социальное служение Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, в день праздника Рождества Христова глава РПЦ по традиции посетит социальное учреждение — больницу, относящуюся к Московской патриархии и носящую имя Святителя Алексия, митрополита Московского.

Здесь патриарх осмотрит новые отремонтированные лечебные блоки, встретится с персоналом больницы, и особенным событием станет посещение им новооткрытого паллиативного отделения. Александр Волков Пресс-секретарь патриарха

Он уточнил, что в этом отделении могут проходить лечение не только жители Москвы, но и других регионов, — больные как онкологическими, так и другими тяжелыми заболеваниями.

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«Патриарх уделяет особое внимание социальному служению и всегда подчеркивает исключительную важность этой составляющей церковной работы, и в том числе и сам подает пример всей Церкви», — сказал священник. Собеседник агентства, в частности, отметил, что, как и на свое 70-летие в конце прошлого года, так и на Рождество 2017 года патриарх «благословил все те деньги, которые настоятели московских храмов планировали на приобретение для него традиционных поздравительных букетов к Рождеству, направить на социальный счет больницы Святителя Алексия на приобретение для нее необходимого оборудования». По данным патриаршей пресс-службы, в ходе предыдущей подобной акции в ноябре прошлого года было собрано около 2,5 миллиона рублей для закупки медицинского оборудования, и «в дальнейшем эта практика будет продолжена».

Также в этот день по сложившейся практике патриарх поздравляет экипаж Международной космической станции. Уже на протяжении нескольких лет он выходит на связь с МКС посредством видеосигнала, так же будет и в этот раз: в храме Христа Спасителя, перед началом рождественской вечерни, патриарх пообщается с российскими членами экипажа МКС — преподаст благословение, поздравит с Рождеством Христовым. Александр Волков Пресс-секретарь патриарха