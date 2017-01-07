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06:50 (мск), источник: ДЕЙТА

«Будущий монстр» движется на Приморье

На Приморье надвигается циклон, названный «будущим монстром», сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на портал maglipogoda.

Источник: ДЕЙТА

Его сравнивают с циклоном, прошедшим 22 декабря по Японскому морю, однако успокаивают, что «Будущий монстр» немного слабее, хоть и ситуации похожи. И это к лучшему, ведь если бы тогда непогода дошла до Приморского края, выпало бы около 100 мм осадков.

Кроме того, отмечают, что траектория вихря будет намного южнее и могут быть изменения в траектории самого циклона.

Напомним, 22 декабря Приморье накрыл мощный снегопад, который нарекли настоящим «снежным апокалипсисом». Дорожные пробки в тот день во Владивостоке оценивались в 10 баллов. Значительное понижение температуры воздуха и небольшой снег сослужили свою службу: вода, которая образовалась на асфальте из-за оттепели, превратилась в лед, припорошенный сверху снегом.

Ранее сообщалось, что 7 января по южной части Японского моря пройдет активный циклон. Спустя два дня, 9 января, через Приморский край пройдет холодный фронт. 9—10 января погода испортится, пройдет снег различной интенсивности. После фронта ожидаются сильный ветер и похолодание.

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