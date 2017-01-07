«Будущий монстр» движется на Приморье
На Приморье надвигается циклон, названный «будущим монстром», сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на портал maglipogoda.
На Приморье надвигается циклон, названный «будущим монстром», сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на портал maglipogoda.
Его сравнивают с циклоном, прошедшим 22 декабря по Японскому морю, однако успокаивают, что «Будущий монстр» немного слабее, хоть и ситуации похожи. И это к лучшему, ведь если бы тогда непогода дошла до Приморского края, выпало бы около 100 мм осадков.
Кроме того, отмечают, что траектория вихря будет намного южнее и могут быть изменения в траектории самого циклона.
Напомним, 22 декабря Приморье накрыл мощный снегопад, который нарекли настоящим «снежным апокалипсисом». Дорожные пробки в тот день во Владивостоке оценивались в 10 баллов. Значительное понижение температуры воздуха и небольшой снег сослужили свою службу: вода, которая образовалась на асфальте
Ранее сообщалось, что 7 января по южной части Японского моря пройдет активный циклон. Спустя два дня, 9 января, через Приморский край пройдет холодный фронт.