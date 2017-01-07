Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий поздравил местных жителей с Рождеством

Вечером в пятницу, 6 января, верующие воронежцы собрались на праздничные богослужения в храмы и церкви.

Многие соблюдали пост все 40 положенных дней. По традиции, люди дожидались первой вечерней звезды, чтобы завершить сорокадневный пост.

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершит Рождественскую утреню и Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. Но не все местные жители смогли попасть туда. Поэтому владыка записал специальное видеообращение.

В начале своей речи митрополит сердечно поздравил всех со светлым праздником.

«Рождество Христово — есть средоточие жизни каждого верующего человека, — пояснил владыка. — А льющаяся из наших сердец ликующая песнь «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» — выражает самую суть христианского благовестия.

Митрополит напомнил, что Рождество Иисуса Христа — ответ на упования тяжко страждущего человечества, которое, подобно всякой твари, «стенает и мучится доныне» под гнетом греха.

Также по словам владыки, предстоящий 2017 год должен нам напомнить о трагических событиях столетней давности в истории нашего отечества. Это февральская и октябрьская революции, крушение Российской империи, массовое насилие и гонения на церковь.

«Однако нам необходимо понимать, что “Бог поругаем не бывает”, и потому даже во мраке тех событий мы видим яркий свет Божией благодати, озаряющий сонмы новомучеников и исповедников Церкви Русской, для которых година гонений стала временем их соединения со Христом, — заявил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. — Дорогие отцы, братья и сестры! Пусть Богомладенец Христос преподаст нам Свое благословение на предстоящий год, чтобы все мы возрастали в добродетели и укреплялись духом в Евангельской Истине».