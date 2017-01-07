Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым
Поздравление опубликовано на официальной странице Мэра Москвы в соцсети «Вконтакте».
Поздравление опубликовано на официальной странице Мэра Москвы в соцсети «Вконтакте».
С Рождеством Христовым православных москвичей поздравил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что последние годы празднование Рождества в столице обогатилось новыми интересными традициями.
В эти дни проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», участие в котором принимают миллионы жителей и гостей города.
У наиболее посещаемых храмов Москвы с 20:00 и до окончания рождественских богослужений дежурили 130 автобусов. В них могли согреться ожидающие службу горожане. Кроме того, 6 января у столичных храмов появились около 200 передвижных пунктов выдачи горячего питания и чая.