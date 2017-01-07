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01:41 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Поздравление опубликовано на официальной странице Мэра Москвы в соцсети «Вконтакте».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С Рождеством Христовым православных москвичей поздравил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что последние годы празднование Рождества в столице обогатилось новыми интересными традициями.

В эти дни проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», участие в котором принимают миллионы жителей и гостей города.

У наиболее посещаемых храмов Москвы с 20:00 и до окончания рождественских богослужений дежурили 130 автобусов. В них могли согреться ожидающие службу горожане. Кроме того, 6 января у столичных храмов появились около 200 передвижных пунктов выдачи горячего питания и чая.

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