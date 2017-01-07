Путин пообещал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в
«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — отметил президент.
Глава государства отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.
Без вашей поддержки не может быть никаких успехов.
Сообщается, что Путину рассказали несколько забавных рыбацких историй. Президента также позвали посетить озеро Ильмень, которое находится вблизи Великого Новгорода.
«Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил глава государства на приглашение.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Великом Новгороде. Президент находился недалеко от новгородских рыбаков, с которыми он познакомился осенью во время прогулки по озеру Ильмень.
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