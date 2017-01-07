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02:38 (мск), источник: Газета.Ру

Путин пообещал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016

Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода сказал рыбакам, 2017 год будет лучше, чем 2016, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — отметил президент.

Глава государства отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

Без вашей поддержки не может быть никаких успехов.
Владимир ПутинПрезидент РФ

Сообщается, что Путину рассказали несколько забавных рыбацких историй. Президента также позвали посетить озеро Ильмень, которое находится вблизи Великого Новгорода.

«Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил глава государства на приглашение.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Великом Новгороде. Президент находился недалеко от новгородских рыбаков, с которыми он познакомился осенью во время прогулки по озеру Ильмень.

Комментарии
6
Владимир Пацак
А потом вслед за партией рыбаков, рыбацкий фронт против коррупции щук в стане карася.
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эльшат мехтиев
Без вас, типа рыбаки, я, говорит-Ничто. Создадим Партию рыбаков!! Партия Волков есть, а Партии Рыбаков, говорит Нету. Несправедливость, говорит. Все поддержали!!)) Ну-ка мыловские нацики, подтвердите слова главного рыбака!@))
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Ольга Фролова
Где Рыба?
Без глистов, наморозки 2/3 от веса, Свежая?
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