Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
07:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Въезды в Киев будут перекрываться на несколько часов — Грамотная

Советник заместителя председателя Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявила, что въезды в столицу будут перекрыты для оперативной уборки.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий, 7 января въезд в Киев для крупногабаритного транспорта могут ограничить. Окончательное решение столичная власть примет утром в субботу, отмечается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Киевлян также просят не пользоваться собственным автотранспортом чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Читайте также
Из-за снега Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной

Решение горсовета прокомментировала в эфире радиостанции «Голос Столицы» советник заместителя председателя Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

«На 7 января нам прогнозируют достаточно сильные порывы ветра, это 15−20 метров в секунду, снегопады, метели, поэтому мы будем вынуждены для оперативной уборки города перекрыть въезды. Это на несколько часов, чтобы фуры, крупногабаритный транспорт не мешал достаточно габаритной уборочной технике», — сообщила Грамотная.

Гидрометцентр сообщал, что с пятницы в Украину придет резкое похолодание — 6—7 января ожидается резкое снижение температуры в Киеве ночью до 13−19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20−26° мороза), днем ​​до 11−17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6−13° мороза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
-2°
полупрозрачная облачность
767 мм рт. ст.
повышенное
46 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Почему Раису Горбачеву так не любили соотечественники
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на выборах
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Путин сказал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Православные верующие встречают Рождество Христово
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь