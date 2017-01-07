Въезды в Киев будут перекрываться на несколько часов — Грамотная

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий, 7 января въезд в Киев для крупногабаритного транспорта могут ограничить. Окончательное решение столичная власть примет утром в субботу, отмечается на сайте Киевгоргосадминистрации.
Киевлян также просят не пользоваться собственным автотранспортом чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Решение горсовета прокомментировала в эфире радиостанции «Голос Столицы» советник заместителя председателя Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.
«На 7 января нам прогнозируют достаточно сильные порывы ветра, это 15−20 метров в секунду, снегопады, метели, поэтому мы будем вынуждены для оперативной уборки города перекрыть въезды. Это на несколько часов, чтобы фуры, крупногабаритный транспорт не мешал достаточно габаритной уборочной технике», — сообщила Грамотная.
Гидрометцентр сообщал, что с пятницы в Украину придет резкое похолодание — 6—7 января ожидается резкое снижение температуры в Киеве ночью до 13−19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20−26° мороза), днем до 11−17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6−13° мороза.