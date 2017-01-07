Въезды в Киев будут перекрываться на несколько часов — Грамотная

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий, 7 января въезд в Киев для крупногабаритного транспорта могут ограничить. Окончательное решение столичная власть примет утром в субботу, отмечается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Киевлян также просят не пользоваться собственным автотранспортом чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.