Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Рождеством

Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Рождеством:

«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот теплый семейный праздник наполнен особым смыслом. Он несет людям свет любви, укрепляет веру в лучшее, учит милосердию и состраданию. Рождество Христово объединяет нас в стремлении сохранить духовно-нравственные ценности России, её великое культурное наследие.

Дорогие друзья! В этот светлый день от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царит радость, любовь и согласие! Счастливого Рождества!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.