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06:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Программу переселения леопардов запустили в Приморском крае

Часть популяции дальневосточной кошки «переедет» из Южного Приморья в более просторные центральные районы края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 января, PrimaMedia.

Уникальная государственная программа переселения хищников, которая, по мнению ученых, позволит сохранить и увеличить популяцию животных, занесенных в Красную книгу, стартовала в Приморском крае с начала 2017 года. Сейчас в крае леопардов уже 80, но живут они на узкой полоске Южного Приморья, «зажатые» между морем и Китаем. По программе часть популяции будет переселена в более просторные и комфортные для хищников центральные районы края, сообщает РИА PrimaMedia cо ссылкой на телеканал «Звезда».

Одно из самых редких животных на планете — дальневосточный леопард, который долгое время находился на грани вымирания, похоже, переживает второе рождение.

«Будет готовиться племенное поголовье, можно так назвать. Эти животные будут помещены в вольеры. Эти животные будут адаптированы к этим условиям. За ними будет вестись очень тщательное наблюдение. К ним будут подпускаться характерные для этой территории виды копытных животных», — рассказал Павел Фоменко, руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала Всемирного Фонда Дикой Природы.

Есть положительный опыт такого переселения на Кавказе. Три переднеазиатских леопарда летом выпущены в дикую природу из специального центра восстановления. Они уже сами охотятся в горах. Такой же центр создадут и в Приморье. Ученые уже даже подобрали несколько пар дальневосточных леопардов на роль первопроходцев.

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