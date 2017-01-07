Автохлам, который сдают казахстанцы, негде утилизировать
Более пяти тысяч авто по всему Казахстану уже сданы в утиль. А шрёдерные заводы, где будут их утилизировать, до сих пор не введены в эксплуатацию.
Более пяти тысяч авто по всему Казахстану уже сданы в утиль. А шрёдерные заводы, где будут их утилизировать, до сих пор не введены в эксплуатацию.
Только в одном Уральске уже более 320 человек сдали автохлам в утиль. Однако автомобили до сих пор стоят под открытым небом. В будущем их собираются отправить под пресс и после этого отвезти на переработку.
Вся сложность в том, что шрёдерные заводы до сих пор не введены в эксплуатацию. Основная задача программы утилизации старых машин — освободить страну от автомобильного хлама.
На сегодняшний день почти 60% автопарка Казахстана старше 10 лет. Пункт приема автохлама в Уральске начал свою работу с конца ноября 2016 года. В данный момент здесь собрано более 300 автомобилей.
«Мы собрали уже 324 машины. Их владельцы получили более 48 млн тенге. С автомобилей будет сливаться масло и другие опасные жидкости. Зимой это делать проблематично. Затем автомобили будем прессовать и отправлять на шрёдерные заводы. Но они пока не начали свою работу», — говорит региональный представитель ТОО «Оператор РОП» Зормбек Бисенов.
До открытия завода по утилизации, машины будут стоять под открытым небом.
Второй этап программы утилизации в Уральске стартует 16 января. Машины будут принимать в промышленной зоне посёлка Желаево.
«Я уже две машины сдал на утилизацию, получил 300 тысяч тенге. Деньги мне перевели на счёт. На разборах за них давали максимум по 50 тысяч», — рассказал житель города Мурат Кинжеков.
По всему Казахстану уже сдано на утилизацию более пяти тысяч машин. 6 января в Астане провели розыгрыш автомобиля среди сдавших в утиль автохлам казахстанцев. Житель Шымкента за сдачу старенького ВАЗа получил новый JAC S3.
Всего в розыгрыше участвовало 5 665 номеров договоров. Ценные призы от организаторов розыгрыша получили жители Алматы, Костаная, Талдыкоргана, Петропавловска, Актобе и Актау.