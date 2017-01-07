Автохлам, который сдают казахстанцы, негде утилизировать

Только в одном Уральске уже более 320 человек сдали автохлам в утиль. Однако автомобили до сих пор стоят под открытым небом. В будущем их собираются отправить под пресс и после этого отвезти на переработку. Вся сложность в том, что шрёдерные заводы до сих пор не введены в эксплуатацию. Основная задача программы утилизации старых машин — освободить страну от автомобильного хлама.

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На сегодняшний день почти 60% автопарка Казахстана старше 10 лет. Пункт приема автохлама в Уральске начал свою работу с конца ноября 2016 года. В данный момент здесь собрано более 300 автомобилей. «Мы собрали уже 324 машины. Их владельцы получили более 48 млн тенге. С автомобилей будет сливаться масло и другие опасные жидкости. Зимой это делать проблематично. Затем автомобили будем прессовать и отправлять на шрёдерные заводы. Но они пока не начали свою работу», — говорит региональный представитель ТОО «Оператор РОП» Зормбек Бисенов.