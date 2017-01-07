Снег прогнозируют синоптики в субботу в Казахстане

Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?