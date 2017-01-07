Снег прогнозируют синоптики в субботу в Казахстане
Рождество Христово казахстанцы встретят снегом, местами ожидается метель и туман.
Рождество Христово казахстанцы встретят снегом, местами ожидается метель и туман.
АСТАНА, 7 янв — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге,
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В Кызылординской, Атырауской областях местами — туман, гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Актюбинской областях местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Павлодарской,
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