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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Снег прогнозируют синоптики в субботу в Казахстане

Рождество Христово казахстанцы встретят снегом, местами ожидается метель и туман.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-востоке, востоке и юго-западе республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщается на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

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В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15−20, днем на большей части территории 15−20, порывы 23 м/с. В Костанайской области местами — метель, туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами — туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской, Атырауской областях местами — туман, гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Актюбинской областях местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Павлодарской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15−20 м/с. В Карагандинской, Алматинской областях местами — туман. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами — туман, на дорогах гололедица.

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