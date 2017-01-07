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16:06 (мск), источник: dostup1.ru

Федеральную трассу М-5 в Челябинской области открыли для грузовиков

Дорога находится в проезжем состоянии. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Снято ограничение на движение грузовых транспортных средств по трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В восемь утра 7 января 2017 года снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на трассе М-5 “Урал” Москва — Челябинск», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что дорога находится в проезжем состоянии. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Напомним, федеральная трасса на отдельных участках в трех регионах — Башкортостане, Татарстане и Челябинской области — была частично закрыта с вечера 6 января.

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