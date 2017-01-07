Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Победа для мамы: Устюгов выиграл 5 гонку подряд на «Тур де Ски»
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
07:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На КПП в зоне АТО организованы пункты обогрева — спецкор

Корреспондент из Мариуполя Тимофей Львутин в эфире радиостанции «Голос Столицы» сообщил, что на контрольно-пропускных пунктах в зоне АТО работа налажена оперативно.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО утром 6 января в очередях застряли 830 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В то же время за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 20 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств.

В эфире радиостанции «Голос Столицы» корреспондент из Мариуполя Тимофей Львутин рассказал о работе контрольно-пропускных пунктов.

Читайте также
ВСУ: На передовой готовы к ухудшению погодных условий

«На этих контрольно-пропускных пунктах, что интересно, уже организованы специальные мобильные пункты обогрева. То есть если человеку стало вдруг внезапно холодно в ожидании, он может попить чая, съесть печенья, а также ему там окажут первую медицинскую помощь на контрольно-пропускных пунктах Марьинка, Гнутово и Новотроицкое. Поэтому здесь можем отметить, что работа налажена оперативно и без каких-либо проблем», — отметил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Раису Горбачеву так не любили соотечественники
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на выборах
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Путин сказал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Православные верующие встречают Рождество Христово
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь