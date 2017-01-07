Сегодня почти на всей Украине будет морозно и снежно
В субботу, 7 января почти на всей территории Украины ожидается мороз и снег. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 7 января почти на всей территории Украины ожидается мороз и снег. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -20 …- 25 градусов, днем -18 …- 23 градусов.
В Моршине небольшой снег, температура ночью -19 …- 21 градусов, днем -15 …- 17 градусов.
В Трускавце небольшой снег, температура ночью -19 …- 21 градусов, днем -15 …- 17 градусов.
В Сваляве небольшой снег, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем -13 …- 15 градусов.
На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер
В центре Украины облачно, сильный снег, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах местами гололед, ветер
Температура воздуха ночью +2 …- 3 градуса, днем +2 …- 3 градуса; в Харьковской области ночью и днем -3 …- 10 градусов.
На юге Украины облачно, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской области умеренный мокрый снег, в Запорожской области местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер
Температура воздуха в Одесской и Николаевской областях ночью -13 …- 18 градусов, днем -11 …- 16 градусов; в Херсонской области ночью -6 …- 11 градусов, днем -4 …- 9 градусов; в Запорожской области ночью и днем -3 … + 2 градуса.
В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер
В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +2 … + 4 градуса.
В Киеве облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер