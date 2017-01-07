Сегодня почти на всей Украине будет морозно и снежно

В центре Украины облачно, сильный снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели. Температура воздуха ночью -12 …- 19 градусов, днем ​​-10 …- 17 градусов; в Днепропетровской области ночью и днем ​​-5 …- 10 градусов.

На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели. Температура воздуха ночью -14 …- 19 градусов, днем ​​-14 …- 19 градусов.

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -18 …- 23 градусов, днем ​​-14 …- 19 градусов.

Из-за снега Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной

На востоке Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем ​​местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 7−12 м / с.

Температура воздуха ночью +2 …- 3 градуса, днем ​​+2 …- 3 градуса; в Харьковской области ночью и днем ​​-3 …- 10 градусов.

На юге Украины облачно, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской области умеренный мокрый снег, в Запорожской области местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели.

Температура воздуха в Одесской и Николаевской областях ночью -13 …- 18 градусов, днем ​​-11 …- 16 градусов; в Херсонской области ночью -6 …- 11 градусов, днем ​​-4 …- 9 градусов; в Запорожской области ночью и днем ​​-3 … + 2 градуса.

В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшие осадки. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем ​​+2 … + 4 градуса.