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07:42 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Сегодня почти на всей Украине будет морозно и снежно

В субботу, 7 января почти на всей территории Украины ожидается мороз и снег. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -18 …- 23 градусов, днем ​​-14 …- 19 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -20 …- 25 градусов, днем ​​-18 …- 23 градусов.

В Моршине небольшой снег, температура ночью -19 …- 21 градусов, днем ​​-15 …- 17 градусов.

В Трускавце небольшой снег, температура ночью -19 …- 21 градусов, днем ​​-15 …- 17 градусов.

В Сваляве небольшой снег, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем ​​-13 …- 15 градусов.

На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели. Температура воздуха ночью -14 …- 19 градусов, днем ​​-14 …- 19 градусов.

В центре Украины облачно, сильный снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели. Температура воздуха ночью -12 …- 19 градусов, днем ​​-10 …- 17 градусов; в Днепропетровской области ночью и днем ​​-5 …- 10 градусов.

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На востоке Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем ​​местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 7−12 м / с.

Температура воздуха ночью +2 …- 3 градуса, днем ​​+2 …- 3 градуса; в Харьковской области ночью и днем ​​-3 …- 10 градусов.

На юге Украины облачно, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской области умеренный мокрый снег, в Запорожской области местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели.

Температура воздуха в Одесской и Николаевской областях ночью -13 …- 18 градусов, днем ​​-11 …- 16 градусов; в Херсонской области ночью -6 …- 11 градусов, днем ​​-4 …- 9 градусов; в Запорожской области ночью и днем ​​-3 … + 2 градуса.

В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшие осадки, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшие осадки. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем ​​+2 … + 4 градуса.

В Киеве облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с, метели. Температура воздуха ночью и днем ​​-15 …- 17 градусов.

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