Пройтись пешком через Амур предлагают жителям Хабаровского края
«Пеший тур» пройдет в городе Юности на Рождество Христово, 7 января.
«Пеший тур» пройдет в городе Юности на Рождество Христово, 7 января.
Хабаровск, 7 января, AmurMedia.
Фестиваль пеших прогулок «Пеший Тур» организуют в
Пока это пробный шар, но это действо планируют сделать ежегодным. В наступившем году уже намечены аналогичные путешествия по Амурскому району. Важно — тур бесплатный для участников.
В рамках завтрашнего тура городские активисты, краеведы, организаторы различных мероприятий, защитники парков и журналисты поделятся архивом личных историй, привлекут внимание к проблемам территорий и раскроют их решения.
«Пешая прогулка — это сплав сразу многих способов донести идею: личный разговор, история, места, картинки, взаимодействие с местами, — объясняют организаторы. — Фестиваль станет отличной платформой сразу нескольких возможностей: показать интересные места, донести идею, рассказать о проблеме, найти единомышленников, стать туристом на день и узнать
Время проведения тура — 7 января с 12.00 до 15.00 по местному времени. Сбор участников пройдет на Набережной