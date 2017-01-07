Пройтись пешком через Амур предлагают жителям Хабаровского края

Хабаровск, 7 января, AmurMedia.

Фестиваль пеших прогулок «Пеший Тур» организуют в Комсомольске-на-Амуре на Рождество, 7 января. Время проведения тура — с 12.00 до 15.00 по местному времени, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на komcity.ru.

Пока это пробный шар, но это действо планируют сделать ежегодным. В наступившем году уже намечены аналогичные путешествия по Амурскому району. Важно — тур бесплатный для участников.

В рамках завтрашнего тура городские активисты, краеведы, организаторы различных мероприятий, защитники парков и журналисты поделятся архивом личных историй, привлекут внимание к проблемам территорий и раскроют их решения.

«Пешая прогулка — это сплав сразу многих способов донести идею: личный разговор, история, места, картинки, взаимодействие с местами, — объясняют организаторы. — Фестиваль станет отличной платформой сразу нескольких возможностей: показать интересные места, донести идею, рассказать о проблеме, найти единомышленников, стать туристом на день и узнать что-то новое о своём городе».