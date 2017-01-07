Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
08:52 (мск), источник: Обозреватель

Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Директор гидрометеорологический центра определил сроки повышения температурного режима.

Директор гидрометеорологического центра Николай Кульбида прогнозирует, что уже на следующей неделе в Украину придет потепление.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Циклон покинет территорию Украины 9-го января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится», — подчеркнул Кульбида.

По словам главы гидрометеорологического центра, заморозки должны уйти уже с 10 января.

«Начиная со вторника, будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений», — резюмировал Кульбида.

Как сообщал «Обозреватель», накануне синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь и февраль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
-2°
полупрозрачная облачность
768 мм рт. ст.
повышенное
43 %
оптимальная
7 м/с
умеренный ветер
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на выборах
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Путин сказал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь