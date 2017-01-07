Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Директор гидрометеорологического центра Николай Кульбида прогнозирует, что уже на следующей неделе в Украину придет потепление.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Циклон покинет территорию Украины 9-го января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится», — подчеркнул Кульбида.

По словам главы гидрометеорологического центра, заморозки должны уйти уже с 10 января.

«Начиная со вторника, будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений», — резюмировал Кульбида.

Как сообщал «Обозреватель», накануне синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь и февраль.