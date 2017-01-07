Культурные учреждения Хабаровского края проверяют на соблюдение мер по профилактике ОРВИ

В период новогодних каникул краевые учреждения культуры проверяют на соблюдение мер по профилактике острых респираторных вирусных инфекций, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Проверки прошли в следующих учреждениях: ГУИ «Хабаровская краевая филармония», КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» (Хабаровский краевой цирк), КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы», КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр».

По состоянию на 6 января нарушений требований санэпидрежима не выявлено, проверки продолжаются.