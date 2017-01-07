Культурные учреждения Хабаровского края проверяют на соблюдение мер по профилактике ОРВИ
Нарушений требований санэпидрежима пока не зафиксировано.
Нарушений требований санэпидрежима пока не зафиксировано.
В период новогодних каникул краевые учреждения культуры проверяют на соблюдение мер по профилактике острых респираторных вирусных инфекций, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Проверки прошли в следующих учреждениях: ГУИ «Хабаровская краевая филармония», КГАУК «Краевое
По состоянию на 6 января нарушений требований санэпидрежима не выявлено, проверки продолжаются.