Тысячи хабаровчан собрались в Рождественский сочельник в Спасо-Преображенском соборе
Божественную литургию в эту ночь совершил правящий архиерей — митрополит Владимир.
Божественную литургию в эту ночь совершил правящий архиерей — митрополит Владимир.
Хабаровск, 7 января, AmurMedia.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил в Рождественский сочельник, 6 января, великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в
Его Высокопреосвященству сослужили ключарь
Богослужебные песнопения исполнил хор
В завершение Литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
В завершении богослужения в своем слове владыка поздравил всех с наступающим праздником и преподал свое архипастырское благословение.
Напомним, в