Тысячи хабаровчан собрались в Рождественский сочельник в Спасо-Преображенском соборе

Хабаровск, 7 января, AmurMedia.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил в Рождественский сочельник, 6 января, великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на портал епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Георгий Сивков, протоиерей Константин Чунчук, иерей Виктор Галян, иерей Андрей Мешков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасо-Преображенского кафедрального собора под управлением регента Анны Зайцевой.

В завершение Литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

В завершении богослужения в своем слове владыка поздравил всех с наступающим праздником и преподал свое архипастырское благословение.