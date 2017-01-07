Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
10 обидных заблуждений о психологах
В команде кандидата в президенты Франции ответили на угрозы Киева
Как отмечали Новый год в СССР
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Центровой «Лейкерс» Мозгов поучаствовал в разгроме «Майами»
Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тысячи хабаровчан собрались в Рождественский сочельник в Спасо-Преображенском соборе

Божественную литургию в эту ночь совершил правящий архиерей — митрополит Владимир.

Хабаровск, 7 января, AmurMedia.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил в Рождественский сочельник, 6 января, великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на портал епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Георгий Сивков, протоиерей Константин Чунчук, иерей Виктор Галян, иерей Андрей Мешков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасо-Преображенского кафедрального собора под управлением регента Анны Зайцевой.

В завершение Литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

В завершении богослужения в своем слове владыка поздравил всех с наступающим праздником и преподал свое архипастырское благословение.

Напомним, в Спасо-Преображенский кафедральный собор в дальневосточной столице на Рождественское богослужение, которое состоялось в ночь с 6 на 7 января, пришли тысячи жителей краевой столицы, в том числе губернатор края Вячеслав Шпорт вместе с супругой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый год настаёт: что ждёт жителей Хабаровского края с 1 января 2017 года
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь