Из Горно-Алтайска в Омск пустят прямой самолет

Сегодня, 7 января появилась информация, что из Омска в Горно-Алтайск может появиться прямой авиарейс. Самолет запустят уже нынешним летом. Об этом сообщил агентству Sibnet.ru глава аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов. Ранее он работал гендиректором омского аэропорта.

Отметим, что аэропорт Горно-Алтайска возобновил свою работу в прошлом году после 20 лет простоя. Сейчас из региона летают прямые рейсы есть в Москву, Красноярск, Тюмень, Казань, Екатеринбург и Уфу.

По словам Сергея Круглова, планируется также пустить самолет из Горно-Алтайска в Иркутск.

Глава аэропорта признался также, что авиакомпании пока идут в регион неохотно из-за того, что население здесь небольшое, чуть более 215 тысяч человек на всю республику. Однако на каждого жителя приходится практически по 10 туристов, но это только летом.

Сергей Круглов уверен, что с развитием зимних видов туризма постепенно увеличатся число авиакомпаний и количество направлений вылетов из Горно-Алтайска.

Открытие новых маршрутов планируется ближе к лету, когда направления будут особенно востребованы благодаря туристам, приезжающим в Горный Алтай.