Из Горно-Алтайска в Омск пустят прямой самолет
Об этом рассказал бывший гендиректор омского аэропорта Круглов. Теперь он возглавляет аэропорт
Об этом рассказал бывший гендиректор омского аэропорта Круглов. Теперь он возглавляет аэропорт
Сегодня, 7 января появилась информация, что из Омска в
Отметим, что аэропорт
По словам Сергея Круглова, планируется также пустить самолет из
Глава аэропорта признался также, что авиакомпании пока идут в регион неохотно
Сергей Круглов уверен, что с развитием зимних видов туризма постепенно увеличатся число авиакомпаний и количество направлений вылетов из
Открытие новых маршрутов планируется ближе к лету, когда направления будут особенно востребованы благодаря туристам, приезжающим в Горный Алтай.
По словам Сергея Круглова, авиакомпании пока идут в регион неохотно