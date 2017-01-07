Президент Молдовы поздравил граждан республики с Рождеством
Что пожелал новый президент Молдовы населению республики на Рождество и где он отмечает праздник?
Что пожелал новый президент Молдовы населению республики на Рождество и где он отмечает праздник?
КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан республики с Рождеством.
«Всех благ вам, и пусть это религиозное праздничное настроение даст хороший посыл для добрых мыслей и добрых дел в этом году», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.
Глава республики рассказал, что Рождество он намерен вместе со всей своей семьей встретить в Сочи. Помимо отдыха, он проведет там ряд неформальных встреч.
«Совместим отдых с работой. Нас ждет год, полный планов и действий, но шансы на победу, на благо страны и всех ее граждан, велик», — отметил Додон.