Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала зимы. До этого самая низкая температура была зафиксирована 6 января и составила минус 27,2 градуса.

Аномальные морозы сковали ночью и Подмосковье, в некоторых районах температура опустилась ниже минус 32 градусов. В Волоколамске было зафиксировано минус 32,2, Дмитрове и Клину — минус 32,7 градуса.

По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь отмечалась в позапрошлом веке: 7 января 1891 года было зафиксировано 34,8 градуса мороза.

Синоптики прогнозируют ослабление морозов лишь ко вторнику, 10 января.