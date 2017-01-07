Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 субботы опустилась до минус 29,8 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 субботы опустилась до минус 29,8 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
Рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала зимы. До этого самая низкая температура была зафиксирована 6 января и составила минус 27,2 градуса.
Аномальные морозы сковали ночью и Подмосковье, в некоторых районах температура опустилась ниже минус 32 градусов. В Волоколамске было зафиксировано минус 32,2, Дмитрове и Клину — минус 32,7 градуса.
По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь отмечалась в позапрошлом веке: 7 января 1891 года было зафиксировано 34,8 градуса мороза.
Синоптики прогнозируют ослабление морозов лишь ко вторнику, 10 января.