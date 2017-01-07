Пермские водители составили фигуру мишки из автомобилей

Фигуру шагающего медведя составили пермские автолюбители из своих автомобилей. Праздничная акция прошла около торгового центра «Карусель». В ней приняли участие владельцы более 200 машин.

Пермь подхватила всероссийскую акцию, которая прошла в предновогодние дни в целом ряде городов страны. Участники праздничного флеш-моба дали проекту название «Автоёлка», так как собирали из машин фигуру символа Нового года. В Перми остановились на символе города и края — шагающем мишке, а также расположили около него снежинки.