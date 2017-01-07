Пермские водители составили фигуру мишки из автомобилей
В праздничном
В праздничном
Фигуру шагающего медведя составили пермские автолюбители из своих автомобилей. Праздничная акция прошла около торгового центра «Карусель». В ней приняли участие владельцы более 200 машин.
Пермь подхватила всероссийскую акцию, которая прошла в предновогодние дни в целом ряде городов страны. Участники праздничного
Кстати, акция впервые прошла в Челябинске в 2015 году, позже к ней присоединились и другие города. В основном, участники собирали ёлки, однако иногда, как и пермяки, отходят от правил. Например, в этом году в Твери составили из автомобилей снежинку. А самой большой в стране стала автоёлка из