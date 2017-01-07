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15:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские водители составили фигуру мишки из автомобилей

В праздничном флеш-мобе приняли участие владельцы более 200 машин.

Фигуру шагающего медведя составили пермские автолюбители из своих автомобилей. Праздничная акция прошла около торгового центра «Карусель». В ней приняли участие владельцы более 200 машин.

Пермь подхватила всероссийскую акцию, которая прошла в предновогодние дни в целом ряде городов страны. Участники праздничного флеш-моба дали проекту название «Автоёлка», так как собирали из машин фигуру символа Нового года. В Перми остановились на символе города и края — шагающем мишке, а также расположили около него снежинки.

Кстати, акция впервые прошла в Челябинске в 2015 году, позже к ней присоединились и другие города. В основном, участники собирали ёлки, однако иногда, как и пермяки, отходят от правил. Например, в этом году в Твери составили из автомобилей снежинку. А самой большой в стране стала автоёлка из Санкт-Петербурга.

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