В МВД рассказали, кому не требуется временная регистрация

Он отметил, что институт регистрации в Казахстане был введен еще в 1993 году. В МВД пояснили, что каких-либо специальных разрешений от полиции либо других органов не требуется, достаточно согласия владельца жилого помещения.

Необходимость регистрации не является новым требованием. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает ИА «NewTimes.kz».

«Наряду с регистраций по постоянному месту жительства, существует регистрация по месту временного пребывания. Для того, чтобы встать на временный учет, не надо сниматься с прежнего места регистрации т.е. постоянная регистрация сохраняется. Временная регистрация оформляется на определенный срок, который указывается самим гражданином и после его истечения автоматически аннулируется. То есть не требуется специально посещать ЦОН, чтобы сняться с временного учета», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в 2016 году в связи с изменением постоянного места жительства в Республике Казахстан регистрацию оформили 1 млн 200 тыс человек, и еще 750 тыс зарегистрировались по месту временного пребывания.

Вместе с тем, в последние годы, обратил внимание заместитель министра, сложилась ситуация, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию.

Поэтому, чтобы не нарушать законодательство, они вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации — по адресу, где на самом деле не живут. Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки, и даже сотни человек. При этом, где они на самом деле никто не знает.

«Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений», — пояснил спикер.

В этой связи принятым в конце 2016 года Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» введен ряд дополнительных мер.

Прежде всего, установлена обязанность хозяина дома или квартиры зарегистрировать лиц, проживающих в сдаваемом ими жилище.

Введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. При этом она не требуется так называемым временным жильцам — согласно закону «О жилищных отношениях», это граждане, которым собственник жилья предоставил право временного проживания без взимания с них платы. «К ним относятся родственники и гости», — подчеркнул вице-министр.

Для обеспечения перечисленных требований введена административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации, в то время как ранее административной ответственности подлежали только жильцы.

Но это не значит, отметил Ерлан Тургумбаев, что мы сразу начнем сплошные широкомасштабные проверки и будем применять самые жесткие меры.

«Если срок проживания без регистрации составляет менее месяца, правонарушителю будет вынесено предупреждение и дана возможность оформить регистрацию», — пояснил он.