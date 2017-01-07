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10:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В МВД рассказали, кому не требуется временная регистрация

Необходимость регистрации не является новым требованием. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Необходимость регистрации не является новым требованием. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает ИА «NewTimes.kz».

Он отметил, что институт регистрации в Казахстане был введен еще в 1993 году. В МВД пояснили, что каких-либо специальных разрешений от полиции либо других органов не требуется, достаточно согласия владельца жилого помещения.

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«Наряду с регистраций по постоянному месту жительства, существует регистрация по месту временного пребывания. Для того, чтобы встать на временный учет, не надо сниматься с прежнего места регистрации т.е. постоянная регистрация сохраняется. Временная регистрация оформляется на определенный срок, который указывается самим гражданином и после его истечения автоматически аннулируется. То есть не требуется специально посещать ЦОН, чтобы сняться с временного учета», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в 2016 году в связи с изменением постоянного места жительства в Республике Казахстан регистрацию оформили 1 млн 200 тыс человек, и еще 750 тыс зарегистрировались по месту временного пребывания.

Вместе с тем, в последние годы, обратил внимание заместитель министра, сложилась ситуация, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию.

Поэтому, чтобы не нарушать законодательство, они вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации — по адресу, где на самом деле не живут. Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки, и даже сотни человек. При этом, где они на самом деле никто не знает.

«Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений», — пояснил спикер.

В этой связи принятым в конце 2016 года Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» введен ряд дополнительных мер.

Прежде всего, установлена обязанность хозяина дома или квартиры зарегистрировать лиц, проживающих в сдаваемом ими жилище.

Введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. При этом она не требуется так называемым временным жильцам — согласно закону «О жилищных отношениях», это граждане, которым собственник жилья предоставил право временного проживания без взимания с них платы. «К ним относятся родственники и гости», — подчеркнул вице-министр.

Для обеспечения перечисленных требований введена административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации, в то время как ранее административной ответственности подлежали только жильцы.

Но это не значит, отметил Ерлан Тургумбаев, что мы сразу начнем сплошные широкомасштабные проверки и будем применять самые жесткие меры.

«Если срок проживания без регистрации составляет менее месяца, правонарушителю будет вынесено предупреждение и дана возможность оформить регистрацию», — пояснил он.

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