Патриарх Кирилл выступил против провокаций в культуре

В этой связи патриарх Кирилл напомнил о ситуации с гравюрами Вадима Сидура, которые в августе 2015 года на выставке в «Манеже» православная активистка сбросила на пол, заявив об оскорблении чувств верующих.

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — сказал патриарх.

По его мнению, способы протеста не должны быть радикальными, но следует также разбираться в причинах, по которым провокационные гравюры были отнесены к произведениям искусства.