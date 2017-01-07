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10:35 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл выступил против провокаций в культуре

МОСКВА, 7 января /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

В этой связи патриарх Кирилл напомнил о ситуации с гравюрами Вадима Сидура, которые в августе 2015 года на выставке в «Манеже» православная активистка сбросила на пол, заявив об оскорблении чувств верующих.

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — сказал патриарх.

По его мнению, способы протеста не должны быть радикальными, но следует также разбираться в причинах, по которым провокационные гравюры были отнесены к произведениям искусства.

Творчество и культура должны возвышать человеческую личность. Если культурное действие, будь то постановка, фильм, произведение искусства, литературное произведение, если оно поднимает человека, если оно ему дает силы любить, жертвовать, трудиться, уважать другого, то это значит подлинная культура
Патриарх Кирилл

Он посетовал, что многие произведения современной культуры «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы».

«Я за свободу творчества, за свободу самовыражения… за отсутствие цензуры, но за взаимное уважение и за борьбу как с вандализмом, так и с провокациями», — отметил предстоятель РПЦ.

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