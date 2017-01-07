В Краснодаре пройдет Архиерейская Рождественская елка
Детям покажут концертное представление и спектакль «Снежная королева».
Детям покажут концертное представление и спектакль «Снежная королева».
Архиерейская Рождественская елка состоится 10 января в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького. На ней дети не только получат подарки, но и увидят рождественское концертное представление «Светлый праздник Рождества» и спектакль «Снежная королева». Сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Концертное представление подготовлено творческими коллективами и солистами воскресных школ, православных центров Екатеринодарской епархии. Также в программу включены рождественские игры и хороводы в фойе театра. В конце представления планируется раздача детям рождественских подарков.
Начало в 13.00. Вход по специальным пригласительным билетам.