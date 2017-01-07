Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Погибли трое российских чиновников
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13:37 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре пройдет Архиерейская Рождественская елка

Детям покажут концертное представление и спектакль «Снежная королева».

Архиерейская Рождественская елка состоится 10 января в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького. На ней дети не только получат подарки, но и увидят рождественское концертное представление «Светлый праздник Рождества» и спектакль «Снежная королева». Сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кубанской митрополии.

Концертное представление подготовлено творческими коллективами и солистами воскресных школ, православных центров Екатеринодарской епархии. Также в программу включены рождественские игры и хороводы в фойе театра. В конце представления планируется раздача детям рождественских подарков.

Начало в 13.00. Вход по специальным пригласительным билетам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь