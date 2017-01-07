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18:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Дороги Красноярского края ежесуточно чистят 450 единиц спец. техники

Безопасность на загородных трассах зависит и от водителей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в правительстве Красноярского края, с 1 по 7 января региональные автодороги для движения транспорта не закрывались. Переправы через реки и сезонные автодороги (зимники) работают согласно погодным условиям. В зависимости от погоды на дорогах края ежесуточно работают от 100 до 450 единиц техники не считая других единиц спец. техники. Общее число составляет более 1400 единиц. Все они в любое время готовы на борьбу с непогодой или на помощь автомобилистам.

Но безопасность движения во многом зависит и от самих водителей. Зимой особенно важно соблюдать правила дорожного движения. Автомобиль должен быть подготовлен к эксплуатации в холодное время. Особо осторожными нужно быть на спусках и подъемах.

Узнать оперативную информацию о состоянии автодорог и переправ можно по телефону единого диспетчерского центра + 7 (391) 211−76−97.

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