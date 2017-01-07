Дороги Красноярского края ежесуточно чистят 450 единиц спец. техники

Как сообщили в правительстве Красноярского края, с 1 по 7 января региональные автодороги для движения транспорта не закрывались. Переправы через реки и сезонные автодороги (зимники) работают согласно погодным условиям. В зависимости от погоды на дорогах края ежесуточно работают от 100 до 450 единиц техники не считая других единиц спец. техники. Общее число составляет более 1400 единиц. Все они в любое время готовы на борьбу с непогодой или на помощь автомобилистам.

Но безопасность движения во многом зависит и от самих водителей. Зимой особенно важно соблюдать правила дорожного движения. Автомобиль должен быть подготовлен к эксплуатации в холодное время. Особо осторожными нужно быть на спусках и подъемах.