Карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом отменяет все массовые детские мероприятия в Волгограде
Карантин
Карантин
Карантин в школах Волгограда объявлен официально. Как сообщают ВДТВ в
Ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях вынесли в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ближайшее время постановление о закрытии школ города на карантин будет подписано в администрации Волгограда.
Карантинные мероприятия связаны с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. Сообщается, что все массовые мероприятия, запланированные для детей на это период, будут перенесены на более поздний срок. Если ситуация с заболеваемостью не улучшится, отмена занятий будет продлена.
Школьники получат задания на дом или будут наверстывать школьную программу позже — по усмотрению образовательного учреждения.