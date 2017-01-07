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19:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом отменяет все массовые детские мероприятия в Волгограде

Карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом отменяет все массовые детские мероприятия в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

Карантин в школах Волгограда объявлен официально. Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области, с 9 по 15 января учебные и внеучебные занятия отменены во всех школах для учащихся 1 -11 классов и учреждениях дополнительного образования города.

Ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях вынесли в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ближайшее время постановление о закрытии школ города на карантин будет подписано в администрации Волгограда.

Карантинные мероприятия связаны с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. Сообщается, что все массовые мероприятия, запланированные для детей на это период, будут перенесены на более поздний срок. Если ситуация с заболеваемостью не улучшится, отмена занятий будет продлена.

Школьники получат задания на дом или будут наверстывать школьную программу позже — по усмотрению образовательного учреждения.

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