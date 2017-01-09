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02:46 (мск), источник: Моя Планета

В Китае дорогу укрыли сотней разноцветных одеял

Дорожные рабочие в китайском Цзинане, провинция Шаньдун, укрыли около 2000 м² строящейся дороги более чем сотней разноцветных хлопчатобумажных одеял. И вот зачем.

Таким образом они сохраняют бетон в тепле, что гарантирует прочность дороги в будущем, несмотря на низкую температуру воздуха, при которой идут работы, пишет «Жэньминь Жибао».

На снимках, распространенных изданием, видно, что дорога укрыта одеялами самых разнообразных цветов и оттенков. Зрелище получается красочное, дорогу уже успели окрестить «радужной».

Тем временем, в некоторых других странах не оказывают своим дорогам столь трогательной заботы и могут укладывать асфальт и в снег, в лужи.

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