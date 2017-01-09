В Китае дорогу укрыли сотней разноцветных одеял

Таким образом они сохраняют бетон в тепле, что гарантирует прочность дороги в будущем, несмотря на низкую температуру воздуха, при которой идут работы, пишет «Жэньминь Жибао».

На снимках, распространенных изданием, видно, что дорога укрыта одеялами самых разнообразных цветов и оттенков. Зрелище получается красочное, дорогу уже успели окрестить «радужной».

Тем временем, в некоторых других странах не оказывают своим дорогам столь трогательной заботы и могут укладывать асфальт и в снег, в лужи.