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12:07 (мск), источник: 36on.ru

Спасатели и дорожники предупреждают воронежцев о сильном снегопаде

Пресс-службы областного управления МЧС и ФКУ Упрдор Москва-Волгоград распространили сегодня информацию о надвигающимся на Воронежскую области сильнейшем снегопаде.

Источник: РИА "Новости"

В МЧС отмечают, что сильный снег ожидается, как по области так и непосредственно в Воронеже, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы снегопад, который начался вечером в пятницу, может усилиться.

Согласно информации, распространенной ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в настоящее время на федеральных дорогах области работают 14 единиц снегоуборочной техники, но всего в распоряжении подрядных организаций имеется 170 специальных машин, заготовлено 75,5 тыс.тонн пескосоляной смеси.

— Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, при резком ухудшении погодных условий по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, а также не препятствовать работе дорожной техники, — отметили в пресс-службе.

В ГИБДД и МЧС также попросили водителей не выезжать сегодня на дороги без особой необходимости, отказаться от дальних поездок. В случае, если поездку отменить невозможно, автомобилистам необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и быть крайне внимательными на дороге.

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