Спасатели и дорожники предупреждают воронежцев о сильном снегопаде

В МЧС отмечают, что сильный снег ожидается, как по области так и непосредственно в Воронеже, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы снегопад, который начался вечером в пятницу, может усилиться.
Согласно информации, распространенной ФКУ Упрдор
— Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, при резком ухудшении погодных условий по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, а также не препятствовать работе дорожной техники, — отметили в
В ГИБДД и МЧС также попросили водителей не выезжать сегодня на дороги без особой необходимости, отказаться от дальних поездок. В случае, если поездку отменить невозможно, автомобилистам необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и быть крайне внимательными на дороге.