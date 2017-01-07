Спасатели и дорожники предупреждают воронежцев о сильном снегопаде

В МЧС отмечают, что сильный снег ожидается, как по области так и непосредственно в Воронеже, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы снегопад, который начался вечером в пятницу, может усилиться.

Согласно информации, распространенной ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в настоящее время на федеральных дорогах области работают 14 единиц снегоуборочной техники, но всего в распоряжении подрядных организаций имеется 170 специальных машин, заготовлено 75,5 тыс.тонн пескосоляной смеси.

— Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, при резком ухудшении погодных условий по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, а также не препятствовать работе дорожной техники, — отметили в пресс-службе.

В ГИБДД и МЧС также попросили водителей не выезжать сегодня на дороги без особой необходимости, отказаться от дальних поездок. В случае, если поездку отменить невозможно, автомобилистам необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и быть крайне внимательными на дороге.