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12:19 (мск), источник: Калининград.Ru

«Храброво»: Эвакуация Airbus 321 проходила медленно, так как нужно было избежать дополнительных повреждений

Работы заняли в общей сложности 19 часов.

Работы по эвакуации Airbus 321, выехавшего за пределы взлётно-посадочной полосы, проходили медленно, так как самолёт нужно было вытащить без дополнительных повреждений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

Эвакуация воздушного судна заняла 19 часов, мероприятия проводили с 4:30 до 22:35 4 января. В «Храброво» отметили, что комплекс располагает достаточным количеством эвакуационной техники.

Однако ввиду особой сложности случая было принято решение о привлечении дополнительной спецтехники. Поскольку аэропорт «Храброво» является аэродромом совместного базирования с авиацией Балтийского флота, вполне обоснованно было привлечение дополнительной спецтехники Балтийского флота, — пояснили в пресс-службе.

Для эвакуации воздушного судна также использовали технику сторонних организаций, которые имеют договорные отношения с аэропортом. От войсковой части Балтфлота комплексу предоставили одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1, два седельных тягача МАЗ-537Г, один лёгкий колёсный эвакуационный тягач КЭТ-Л. От компании «Калининград Кран» привлекли автокран Demag-Terex АС 200−1, от организации «Силач-Трансбалтик» в работах задействовали тягач Iveco Stralis 450 (6×2) и полуприцеп-платформу Floor Flusdo 18-36 °F.

Перед проведением эвакуационных работ службами аэропорта была выстроена дополнительная трасса из бетонных плит, деревянного бруса для облегчения процедуры вытаскивания воздушного судна из грунта. Подготовительная работа к эвакуации по выстраиванию дополнительных бетонных трасс заняла достаточный промежуток времени, — добавили в «Храброво».

В пресс-службе подчеркнули, что вся сторонняя техника прибыла в течение трёх часов. Это в два раза быстрее нормативных сроков. «Все работы по эвакуации воздушного судна проводились тщательно, но продвигались достаточно медленно, так как самолёт необходимо было эвакуировать в максимально сжатые временные сроки, при этом не причинив дополнительных технических повреждений, с минимальным ущербом для воздушного судна», — говорится в сообщении.

Поздно вечером во вторник, 3 января, Airbus 321 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. По данным «Аэрофлота», у воздушного судна было низкое сцепление с ВПП.

В течение дня 4 января самолёт, совершивший аварийную посадку, пытались эвакуировать, однако сдвинуть воздушное судно с мёртвой точки удалось только поздно вечером. К работам привлекали специалистов МЧС, военных и спецтехнику. «Храброво» возобновил работу в 6:00 в четверг, 5 января. За день аэропорт принял и отправил более 70 рейсов.

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