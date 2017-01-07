«Храброво»: Эвакуация Airbus 321 проходила медленно, так как нужно было избежать дополнительных повреждений
Работы заняли в общей сложности 19 часов.
Работы заняли в общей сложности 19 часов.
Работы по эвакуации Airbus 321, выехавшего за пределы
Эвакуация воздушного судна заняла 19 часов, мероприятия проводили с 4:30 до 22:35 4 января. В «Храброво» отметили, что комплекс располагает достаточным количеством эвакуационной техники.
Однако ввиду особой сложности случая было принято решение о привлечении дополнительной спецтехники. Поскольку аэропорт «Храброво» является аэродромом совместного базирования с авиацией Балтийского флота, вполне обоснованно было привлечение дополнительной спецтехники Балтийского флота, — пояснили в
Для эвакуации воздушного судна также использовали технику сторонних организаций, которые имеют договорные отношения с аэропортом. От войсковой части Балтфлота комплексу предоставили одну бронированную
Перед проведением эвакуационных работ службами аэропорта была выстроена дополнительная трасса из бетонных плит, деревянного бруса для облегчения процедуры вытаскивания воздушного судна из грунта. Подготовительная работа к эвакуации по выстраиванию дополнительных бетонных трасс заняла достаточный промежуток времени, — добавили в «Храброво».
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Поздно вечером во вторник, 3 января, Airbus 321 выкатился за пределы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. По данным «Аэрофлота», у воздушного судна было низкое сцепление с ВПП.
В течение дня 4 января самолёт, совершивший аварийную посадку, пытались эвакуировать, однако сдвинуть воздушное судно с мёртвой точки удалось только поздно вечером. К работам привлекали специалистов МЧС, военных и спецтехнику. «Храброво» возобновил работу в 6:00 в четверг, 5 января. За день аэропорт принял и отправил более 70 рейсов.