«Казахфильм» предупреждает о мошенниках с фальшивыми кастингами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
По его словам, перед Новым годом группа мошенников «объявляла кастинг» на несуществующий проект якобы от «Казахфильма». Теперь они маскируются названиями проектов, которые увидели в новостях.
Схема у них следующая: собирают данные, потом для якобы
«Запомните пожалуйста: никогда никакие деньги за участие в кастингах платить не надо — если у вас просят заплатить — этих людей можно смело сдавать в полицию! Кроме того, информация о текущих кастингах не распространяется на сайтах объявлений!
Для этого у нас есть сайт киностудии, пресса и соцсети, где есть официальные аккаунты студии, есть я, сотрудники