«Казахфильм» предупреждает о мошенниках с фальшивыми кастингами

По его словам, перед Новым годом группа мошенников «объявляла кастинг» на несуществующий проект якобы от «Казахфильма». Теперь они маскируются названиями проектов, которые увидели в новостях.

Схема у них следующая: собирают данные, потом для якобы какой-то регистрации просят перечислить 500−1000 тенге на киви-кошелек, а дальше просто пропадают.