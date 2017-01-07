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15:21 (мск), источник: Kazinform

«Казахфильм» предупреждает о мошенниках с фальшивыми кастингами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — PR-директор киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова Дмитрий Шишкин предупреждает о мошенниках, которые объявляют фальшивые кастинги и собирают деньги с желающих в них поучаствовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По его словам, перед Новым годом группа мошенников «объявляла кастинг» на несуществующий проект якобы от «Казахфильма». Теперь они маскируются названиями проектов, которые увидели в новостях.

Схема у них следующая: собирают данные, потом для якобы какой-то регистрации просят перечислить 500−1000 тенге на киви-кошелек, а дальше просто пропадают.

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«Запомните пожалуйста: никогда никакие деньги за участие в кастингах платить не надо — если у вас просят заплатить — этих людей можно смело сдавать в полицию! Кроме того, информация о текущих кастингах не распространяется на сайтах объявлений!

Для этого у нас есть сайт киностудии, пресса и соцсети, где есть официальные аккаунты студии, есть я, сотрудники пресс-службы Kazakhfilmstudios.kz Айнур Исаева и Бауыржан Усенов, есть сами режиссёры проектов — всегда можно переспросить и проверить. Но главное, ещё раз: НИКОГДА не платите деньги. Это верный признак сетевых мошенников", — написал Дмитрий Шишкин.

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