Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17
«Краснодар» не намерен отпускать Смолова
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
17:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омске похолодает до -30 с началом рабочей недели

Теплая погода в новогодние праздники сменится похолоданием с началом рабочей недели. Такой прогноз погоды дают омские синоптики.

Если в воскресенье, 8 января, омичам стоит ждать снег и температуру до -11 градусов, то в понедельник станет еще холоднее.

По данным Обь-Иртышского УГМС, понижение температуры воздуха произойдёт к концу первой декады января. В понедельник, 9 января, днём столбик термометра опустится −16…−21 градусов Цельсия, местами по области возможно −24…−29 градусов. Во вторник днём будет уже -24 градусов, а ночью ожидается похолодание до -33 градусов.

Впрочем, если тенденция не изменится, то уже в среду потеплеет до -15 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый снег
-4°
слабый снег
769 мм рт. ст.
повышенное
54 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз
При взрыве в сирийском городе Аазаз погибли более 60 человек
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Десять человек сгорели заживо в результате ДТП на юге Марокко
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь