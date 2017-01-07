В Омске похолодает до -30 с началом рабочей недели

Если в воскресенье, 8 января, омичам стоит ждать снег и температуру до -11 градусов, то в понедельник станет еще холоднее.

По данным Обь-Иртышского УГМС, понижение температуры воздуха произойдёт к концу первой декады января. В понедельник, 9 января, днём столбик термометра опустится −16…−21 градусов Цельсия, местами по области возможно −24…−29 градусов. Во вторник днём будет уже -24 градусов, а ночью ожидается похолодание до -33 градусов.

Впрочем, если тенденция не изменится, то уже в среду потеплеет до -15 градусов.