В Омске похолодает до -30 с началом рабочей недели
Теплая погода в новогодние праздники сменится похолоданием с началом рабочей недели. Такой прогноз погоды дают омские синоптики.
Теплая погода в новогодние праздники сменится похолоданием с началом рабочей недели. Такой прогноз погоды дают омские синоптики.
Если в воскресенье, 8 января, омичам стоит ждать снег и температуру до -11 градусов, то в понедельник станет еще холоднее.
По данным
Впрочем, если тенденция не изменится, то уже в среду потеплеет до -15 градусов.