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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Алек Болдуин сфотографировался в кепке с лозунгом Трампа на ломаном русском

Американский актер Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с переведенным на русский лозунгом избранного президента США Дональда Трампа. Этот снимок артист выложил на своей странице в Instagram.

Фраза Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), использовавшаяся Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году, была переведена как «сделать америки здорово снова» (оригинальная орфография сохранена).

На момент написания заметки пост собрал почти 11 тысяч лайков и свыше 750 комментариев.

В ноябре Болдуин спародировал нового президента Соединенных Штатов в шоу Saturday Night Live. Трамп раскритиковал данное выступление, назвав его однобоким и предвзятым. Актер ответил на этот выпад, дав политику несколько наставлений.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

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