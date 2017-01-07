Непогода в Крыму задержится еще на день: прогнозируют снегопад, шторм и мороз до -6

«В связи с выходом южного циклона во второй половине 7 января, ночью и утром 8 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 20−25 м/с», — рассказали в ведомстве.

В то же время в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье, 8 января, прогнозируют похолодание. В частности, столбики термометром понизятся до —1…-6 градусов.