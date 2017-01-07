ЦОНы Казахстана продолжат работу в воскресенье из-за регистрации
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Напомним,
Центры обслуживания населения Казахстана будут работать в воскресенье, 8 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный аккаунт государственной корпорации «Правительство для граждан» в Facebook.
«В связи со вступлением в силу норм закона касательно регистрации граждан, центры обслуживания населения будут работать в воскресенье, 8 января 2017 года», — об этом заявил заместитель председателя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медет Кумаргалиев.
Основываясь на данных Ситуационного центра, по состоянию на 15.00 часов 7 января 2017 года, по Казахстану было оказано более девяти тысяч услуг, в том числе по двум государственным услугам: регистрация граждан и оформление удостоверения личности.
«Сегодня по всей республике работали 54 центра обслуживания населения, — добавил Медет Кумаргалиев. — В данной работе задействованы все заинтересованные структуры».
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Напомним,