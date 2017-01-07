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18:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже коммунальную аварию на улице Острогожской устраняли два дня

Работы завершили.

Источник: AP 2016

Ночью в субботу, 7 января, в Воронеже устранили коммунальную аварию на улице Острогожской в Воронеже.

«Провыв трубы ликвидирован, воду местные жители получили, — сообщил житель дома на улице Острогожской. — Но работники сказали, что труба снизу подгнила, а это значит могут появится новые прорывы…».

Напомним, что улицы Острогожскую и переулок Херсонский затопило еще 5 января. Оказалось, что прорвало водопровод. На место приехали специалисты «РВК-Воронеж». Ремонтники рассказывали жителям, что поставили два хомута на трубу. Но после подачи воды водопровод вновь прорвало. Устранить аварию окончательно удалось лишь в 00:05 субботы, 7 января.

«Причина повреждений — крайне высокая изношенность трубопровода, — сообщили в “РВК-Воронеж”. — В общей сложности, в ходе ремонтных работ дежурные бригады заменили более 5 метров ветхого трубопровода. После окончания работ провели благоустройство территории».

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