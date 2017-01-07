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15:04 (мск), источник: РИА Крым

Керченская переправа готова к холодам: пунктами обогрева станут четыре зала ожидания

В Крыму из-за неблагоприятных условий, в частности, снега, гололеда и сильного ветра, действует штормовое предупреждение.

Источник: РИА "Новости"

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, рейсы совершаются в зависимости от загрузки: в ночное время — раз в три часа, днем — раз в полтора часа. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил генеральный директор ООО «Морская дирекция» Геннадий Дедков.

В настоящее время, по его словам, работают четыре парома по четырехрейсовому расписанию, однако в ближайший час они будут совершать по шесть рейсов. Это связано с тем, пояснил Дедков, что после обеда увеличивается поток легковых машин.

Гендиректор также отметил, что с начала года переправа останавливалась из-за непогоды практически каждый день. На этот случай здесь работают накопительные площадки для машин и четыре зала ожидания, которые на период похолодания станут пунктами обогрева.

«Работают все накопительные площадки, они задействованы в технологическом цикле. Кроме того, по согласованию координации действий с силовыми структурами и структурами МЧС они являются пунктами обогрева на случай ЧС, в том числе похолодания. У нас таких залов ожидания, где поддерживается температура до +20, четыре, порядка 300 человек могут принять в спокойном режиме. В залах есть кафе, туалеты, комнаты матери и ребенка, есть фельдшеры, которые могут оказать первую помощь», — рассказал Дедков.

Также он сообщил, что переправа работала с самого начала новогодних праздников, в том числе в новогоднюю ночь. За это время перевезено примерно столько же машин, сколько за такой же период 2016 года. При этом отмечается незначительное увеличение количества грузовых автомобилей.

«Поток равен тому же, что и в прошлом году, грузовиков больше, в прошлом практически не было. Основной поток приходился с 28 по 30 декабря. Очередной всплеск ждем с сегодняшнего дня до 9 января включительно. Сейчас поток небольшой, он равномерный: что с Краснодарского края, что с Крыма, едут и туда, и туда. По сравнению с летним периодом не так много машин, мы перевозим от 1 тыс до 2 тыс легковых машин в сутки. На новый год это было 500 машин за сутки», — уточнил гендиректор, напомнив, что летом паромы перевозили до 600 машин в час.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму из-за неблагоприятных условий, в частности, снега, гололеда и сильного ветра, действует штормовое предупреждение. Кроме того, в воскресенье ожидается понижение температуры воздуха до —6 градусов.

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