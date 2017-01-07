200 волгоградцев встряхнулись от новогодних застолий Рождественским забегом
Маршрут забега был проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей.
Маршрут забега был проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей.
Рождественский карнавальный забег завершился в Волгограде. На забег в этот раз вышли около двухсот горожан.
Как сообщают ВДТВ в администрации Волгограда, стартовали спортсмены в 12:00 от главной елки города на площади павших Борцов. Маршрут забега проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей. Участникам на выбор предоставили участки дистанцией в 1 и 5 километров.
Один из организаторов забега Дмитрий Чирков рассказал, что участие в соревнованиях мог принять любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. Смысл забега — встряхнуться от новогодних застолий и подготовиться к активным рабочим будням.
Стартовали волгоградцы целыми семьями. Участники соревнований получили символ мероприятия: варежки и шапку Деда Мороза с логотипом Рождественского забега, а все добравшиеся до финиша еще и уникальную
Десять бегунов, пришедших на забег в самых ярких карнавальных костюмах, стали обладателями вкусных призов — пирогов от участников Ялтинского марафона. Призерам пятикилометрового забега вручили грамоты и подарки от партнеров мероприятия. Отдельных подарков удостоились и самые юные участники забега — ребята получили билеты в зоопарк.
Это еще не финал праздников — впереди волгоградцев и гостей города ждет