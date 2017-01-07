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19:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

200 волгоградцев встряхнулись от новогодних застолий Рождественским забегом

Маршрут забега был проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей.

Рождественский карнавальный забег завершился в Волгограде. На забег в этот раз вышли около двухсот горожан.

Как сообщают ВДТВ в администрации Волгограда, стартовали спортсмены в 12:00 от главной елки города на площади павших Борцов. Маршрут забега проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей. Участникам на выбор предоставили участки дистанцией в 1 и 5 километров.

Один из организаторов забега Дмитрий Чирков рассказал, что участие в соревнованиях мог принять любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. Смысл забега — встряхнуться от новогодних застолий и подготовиться к активным рабочим будням.

Стартовали волгоградцы целыми семьями. Участники соревнований получили символ мероприятия: варежки и шапку Деда Мороза с логотипом Рождественского забега, а все добравшиеся до финиша еще и уникальную медаль-снежинку.

Десять бегунов, пришедших на забег в самых ярких карнавальных костюмах, стали обладателями вкусных призов — пирогов от участников Ялтинского марафона. Призерам пятикилометрового забега вручили грамоты и подарки от партнеров мероприятия. Отдельных подарков удостоились и самые юные участники забега — ребята получили билеты в зоопарк.

Это еще не финал праздников — впереди волгоградцев и гостей города ждет гала-концерт открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские встречи», новогодний велопарад, турнир по танцевальному спорту «Новогодний калейдоскоп» и другие мероприятия.

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