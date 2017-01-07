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16:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинского кота назвали самым редким на международной выставке

У животного породы американский керл — необычные уши.

Кот породы американский керл, привезённый из Челябинска, был признан самым редким на международной выставке в Новосибирске, сообщают «НГС. Новости».

Перед жюри предстали около 180 животных 20 пород, наиболее необычным из которых эксперты назвали челябинского кота с завёрнутыми назад ушами. По словам организатора выставки Светланы Анисимовой, представители породы американский керл оцениваются именно по тому, насколько сильно завёрнуты у них уши. Такие кошки могут стоить до 80 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2016 года знаменитостью стал другой южноуральский кот: четвероногий из Златоуста не может похвастаться родословной, зато ему повезло с отзывчивыми людьми, которые освободили замерзающее животное ото льда и нашли ему новых хозяев.

Справка

Порода американский керл появилась в США в 1980-х годах, когда заводчики в штате Калифорния обратили внимание на кошку с необычными закрученными ушами. Эта особенность связана с естественной генетической мутацией. Котята рождаются с нормальными ушами, которые через несколько дней начинают загибаться и принимают окончательную форму к 4 месяцам.

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