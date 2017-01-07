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15:20 (мск), источник: ТАСС

Морозы не повлияют на сроки проведения зимнего велопарада в Москве

Днем в воскресенье 8 января в столице будет 25−27 градусов ниже нуля.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Морозы не повлияют на сроки проведения II зимнего Московского велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, который запланирован на 8 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Синоптики ожидают в воскресенье, 8 января, солнечную морозную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут 26−28 градусов ниже нуля, по области будет от 25 до 30 градусов мороза, местами до минус 35 градусов. Днем в Москве будет 25−27 градусов ниже нуля, в Подмосковье — 24−29 градусов мороза. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, местами гололедица.

Это будет первое в новом сезоне массовое событие, в котором примут участие около 5 тыс. москвичей и гостей из Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Новосибирска и других городов России, а также СНГ. Сбор участников намечен на 10:00 на улице 3-я Фрунзенская. Старт мероприятия — в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

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