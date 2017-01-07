Морозы не повлияют на сроки проведения зимнего велопарада в Москве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Морозы не повлияют на сроки проведения II зимнего Московского велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, который запланирован на 8 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Синоптики ожидают в воскресенье, 8 января, солнечную морозную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут 26−28 градусов ниже нуля, по области будет от 25 до 30 градусов мороза, местами до минус 35 градусов. Днем в Москве будет 25−27 градусов ниже нуля, в Подмосковье — 24−29 градусов мороза. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, местами гололедица.