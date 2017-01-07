Актрису Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта

Как рассказал брат артистки Тодд Фишер, прах кинозвезды поместили в урну из фарфора. По его словам, этот антидепрессант был «одной из особо ценных для Кэрри вещей».

«Она любила его (прозак — прим. “Ленты.ру”), он был в ее доме, и я и Билли (дочь Кэрри Фишер — прим. “Ленты.ру”) подумали, что именно в таком месте она хотела бы быть», — цитирует BBC News слова Тодда.

В урну необычной формы также поместили и прах матери актрисы Дебби Рейнольдс. Церемония погребения состоялась в Голливуде.