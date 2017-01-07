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19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Актрису Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта

Актрису Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи в фантастической киносаге «Звездные войны», похоронили в урне, похожей на капсулу от антидепрессанта прозак. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

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Как рассказал брат артистки Тодд Фишер, прах кинозвезды поместили в урну из фарфора. По его словам, этот антидепрессант был «одной из особо ценных для Кэрри вещей».

«Она любила его (прозак — прим. “Ленты.ру”), он был в ее доме, и я и Билли (дочь Кэрри Фишер — прим. “Ленты.ру”) подумали, что именно в таком месте она хотела бы быть», — цитирует BBC News слова Тодда.

В урну необычной формы также поместили и прах матери актрисы Дебби Рейнольдс. Церемония погребения состоялась в Голливуде.

Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца. Ее мать скончалась на следующий день.

Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.

Она снималась в фильмах «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Славу ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Прозак (флуоксетин) — один из самых распространенных в США антидепрессантов. Наименование препарата широко используется в массовой культуре. Например, в 2001 году вышел фильм «Нация прозака», рассказывающий о влиянии этого лекарства на личность.

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