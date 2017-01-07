Аэропорт Симферополя заработал в штатном режиме

Международный аэропорт «Симферополь», где в субботу утром из-за тумана были задержаны несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, возобновил работу в штатном режиме. Об этом на радио «Спутник в Крыму» сообщил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

«Погода в районе аэропорта летная, мы готовы принимать и отправлять суда. До этого было порядка 6−7 задержано рейсов на прибытие. Это было связано с ограниченной видимостью в районе аэродрома. Сейчас ситуация стабилизировалась, по состоянию на текущую минуту порядка 10 воздушных судов совершили посадку в аэропорту “Симферополь”. На текущий момент аэропорт начинает входить в расписание, которое с утра сдвинулось, и можно сказать, работа в штатном режиме возобновляется», — рассказал Лаптев.

Он добавил, что в настоящее время задержаны несколько рейсов из Москвы. Это связано с метеоусловиями в российской столице.

Кроме того, Лаптев отметил, что на вечер прогноз погоды благоприятный, самолеты будут вылетать в пункт назначения в период прояснений. «Прогноз в целом характеризуется как туман с прояснениями, что называется с «окнами», прояснениями, и в эти «окна» воздушные суда могут совершать посадку в аэропорту «Симферополь», — сказал он.