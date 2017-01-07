Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17
«Краснодар» не намерен отпускать Смолова
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
16:12 (мск), источник: РИА Крым

Аэропорт Симферополя заработал в штатном режиме

Отмены рейсов из-за непогоды в аэропорту Симферополя не было, все рейсы выполняются.

Международный аэропорт «Симферополь», где в субботу утром из-за тумана были задержаны несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, возобновил работу в штатном режиме. Об этом на радио «Спутник в Крыму» сообщил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

«Погода в районе аэропорта летная, мы готовы принимать и отправлять суда. До этого было порядка 6−7 задержано рейсов на прибытие. Это было связано с ограниченной видимостью в районе аэродрома. Сейчас ситуация стабилизировалась, по состоянию на текущую минуту порядка 10 воздушных судов совершили посадку в аэропорту “Симферополь”. На текущий момент аэропорт начинает входить в расписание, которое с утра сдвинулось, и можно сказать, работа в штатном режиме возобновляется», — рассказал Лаптев.

Он добавил, что в настоящее время задержаны несколько рейсов из Москвы. Это связано с метеоусловиями в российской столице.

Кроме того, Лаптев отметил, что на вечер прогноз погоды благоприятный, самолеты будут вылетать в пункт назначения в период прояснений. «Прогноз в целом характеризуется как туман с прояснениями, что называется с «окнами», прояснениями, и в эти «окна» воздушные суда могут совершать посадку в аэропорту «Симферополь», — сказал он.

Лаптев также подчеркнул, что отмены рейсов из-за непогоды в аэропорту Симферополя не было, все рейсы выполняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре
В результате ДТП в Марокко сгорели заживо десять человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь