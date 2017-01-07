Россельхознадзор не пустил из Украины в Крым две тысячи рыбок и 72 паука

Крымское территориальное управление Россельхознадзора отчиталось о работе в 2016 году, в том числе о товарах, которые инспекторы не пропустили через российско-украинскую границу. Итоговые документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ушедшем году инспекторы вернули на Украину 5854 партии запрещенных к ввозу товаров. В числе, помимо почти 18 тонн продуктов животного происхождения и 7,2 тысячи яиц, оказались необычные товары. Так, согласно отчету, в прошлом году в Крым из Украины не пустили 2032 аквариумных рыбки, 72 паука и одну пчелосемью. Кроме того, был запрещен ввоз 451 непродуктивного животного, 161 голова декоративной птицы и 19 голов сельскохозяйственной птицы.

Эти товары обнаружили при проверке ручной клади и багажа пассажиров на автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».