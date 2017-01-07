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16:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сотни ростовчан у главной елки города увидели «Рождественское чудо»

Около главной елки Ростова-на-Дону, которая располагается у центрального входа в парк имени Максима Горького, состоялась театрализованная концертно-развлекательная программа «Рождественское чудо».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

У входа в парк Дед Мороз, Снегурочка и ростовые куклы встречали ростовчан и гостей города. В программе приняли участие лучшие хореографические, вокальные и инструментальные коллективы. Дети и взрослые смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, а также увидеть цирковые номера с участием дрессированных собачек, голубей и символа 2017 года — огненного петуха. Мероприятие было организовано управлением культуры донской столицы.

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