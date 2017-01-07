Сотни ростовчан у главной елки города увидели «Рождественское чудо»

У входа в парк Дед Мороз, Снегурочка и ростовые куклы встречали ростовчан и гостей города. В программе приняли участие лучшие хореографические, вокальные и инструментальные коллективы. Дети и взрослые смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, а также увидеть цирковые номера с участием дрессированных собачек, голубей и символа 2017 года — огненного петуха. Мероприятие было организовано управлением культуры донской столицы.