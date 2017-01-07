Центр МЧС в Сочи планирует возобновить конные турпереходы по перевалам

Министр осмотрел помещения центра, который располагает современной инфраструктурой. Это учреждение получило право на проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также организацию школ и летних лагерей для обучения основам верховой езды. Центр МЧС в поселке Ахштырь также планирует возобновить международные конные туристические переходы по горным перевалам Сочи — переход из Архыза в Красную Поляну и другие походы верхом на лошадях. На базе данного объекта планируется проводить турслеты и фестивали, открыть там секции дрессуры и подготовки лошадей и собак, а также направления иппотерапии и канистерапии для детей-инвалидов.

Кроме того, в Сочи министр наградил медалями МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» пожарных 10-го отряда Сочи, спасателей ЮРПСО и специалистов ГИМС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.