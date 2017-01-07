Центр МЧС в Сочи планирует возобновить конные турпереходы по перевалам
Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Сочи, где побывал в двух
Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Сочи, где побывал в двух
Министр осмотрел помещения центра, который располагает современной инфраструктурой. Это учреждение получило право на проведение различных спортивных и
Кроме того, в Сочи министр наградил медалями МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» пожарных 10-го отряда Сочи, спасателей ЮРПСО и специалистов ГИМС, сообщает