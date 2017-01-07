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19:07 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 2,4 раза

В Воронеже и области существенно превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ — соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, за последнюю в 2016 году неделю за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 15575 человек, среди них детей и подростков в возрасте до 14 лет — 8419. Почти 70% заболевших- жители областного центра.

В Роспотребнадзоре сообщают, что, таким образом, эпидпорог в регионе оказался превышен в 2,4 раза, и просят жителей области внимательнее отнестись к своему здоровью. В частности, в период эпидемии лучше всего отказаться от посещения мест, где вероятно большое скопление людей. Если же избежать этого невозможно, то лучше всего надеть специальную одноразовую маску. В квартире необходимо как можно чаще проветривать комнаты и поддерживать оптимальную температуру — около +20°C. Кроме того, в ведомстве напоминают, что одним из самых эффективных методов профилактики гриппа является здоровый образ жизни, занятия спортом и правильное питание.

— При первых признаках заболевания необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не заниматься самолечением гриппа, — отметили в Роспотребнадзоре.

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В Воронежской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 2,4 раза
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